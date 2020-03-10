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Внук последнего австрийского императора заразился коронавирусом
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РИА Новости

Внук последнего австрийского императора заразился коронавирусом

19:49 10.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский рассказал, что заразился COVID-19 и находится на карантине в Австрии, передает телеканал OE24.
По словам Габсбурга-Лотарингского, около недели назад после поездки в Швейцарию у него появились симптомы гриппа. Он не думал, что столкнулся с новым коронавирусом, пока ему не позвонил его друг, у которого подтвердили COVID-19. На следующий день он сдал анализы, которые подтвердили, что он также заражен. С четверга он находится на карантине у себя дома.
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"По сути, у меня очень слабые симптомы … честно говоря, я чувствую себя относительно хорошо. Я знаю, мне очень повезло, ведь у других людей симптомы серьезнее", - рассказала знатная особа.
Аристократ также отметил профессионализм австрийских властей и сотрудников здравоохранения и отсутствие паники в стране.
Согласно последним данным, в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, 182 из них оказались положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране - прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСебастьян КурцАвстрияИталияВ мире
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