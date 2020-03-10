Внук последнего австрийского императора заразился коронавирусом

По словам Габсбурга-Лотарингского, около недели назад после поездки в Швейцарию у него появились симптомы гриппа. Он не думал, что столкнулся с новым коронавирусом, пока ему не позвонил его друг, у которого подтвердили COVID-19. На следующий день он сдал анализы, которые подтвердили, что он также заражен. С четверга он находится на карантине у себя дома.
"По сути, у меня очень слабые симптомы … честно говоря, я чувствую себя относительно хорошо. Я знаю, мне очень повезло, ведь у других людей симптомы серьезнее", - рассказала знатная особа.
Аристократ также отметил профессионализм австрийских властей и сотрудников здравоохранения и отсутствие паники в стране.
Согласно последним данным, в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, 182 из них оказались положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране - прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса