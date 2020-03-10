В Испании запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Власти Испании ввели запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает 1 тысячу человек, ограничения касаются зон с наибольшим числом случаев заражения новым типом коронавируса , заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья в ходе пресс-конференции.

По последним данным минздрава, число случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Испании достигло 1622, скончались 35 человек. При этом основные очаги заболевания находятся в трех автономных сообществах – Мадриде (782 заболевших), Стране Басков (195) и Риохе (144).

"Для того чтобы сдержать распространение вируса в наиболее затронутых зонах – автономное сообщество Мадрид, (автономное сообщество – ред.) Риоха, (территории в автономном сообществе Страна Басков – ред.) Витория и Лабастида - отменяются все массовые мероприятия в замкнутых пространствах, в случае если число участников превышает тысячу", - заявил министр.

Ограничения также накладываются на менее масштабные мероприятия: количество присутствующих должно быть сокращено на треть. Кроме того, с настоящего момента все спортивные мероприятия на территории Испании должны проводиться за закрытыми дверями.