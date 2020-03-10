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В Испании запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

В Испании запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

19:48 10.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Испании ввели запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает 1 тысячу человек, ограничения касаются зон с наибольшим числом случаев заражения новым типом коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья в ходе пресс-конференции.
По последним данным минздрава, число случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Испании достигло 1622, скончались 35 человек. При этом основные очаги заболевания находятся в трех автономных сообществах – Мадриде (782 заболевших), Стране Басков (195) и Риохе (144).
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"Для того чтобы сдержать распространение вируса в наиболее затронутых зонах – автономное сообщество Мадрид, (автономное сообщество – ред.) Риоха, (территории в автономном сообществе Страна Басков – ред.) Витория и Лабастида - отменяются все массовые мероприятия в замкнутых пространствах, в случае если число участников превышает тысячу", - заявил министр.
Ограничения также накладываются на менее масштабные мероприятия: количество присутствующих должно быть сокращено на треть. Кроме того, с настоящего момента все спортивные мероприятия на территории Испании должны проводиться за закрытыми дверями.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗУханьИспанияВ мире
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