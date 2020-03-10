Прокурор хочет вызвать фигуранта дела MH17 Пулатова как свидетеля

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Ранее во вторник суд решил отложить слушания по делу до понедельника 23 марта.