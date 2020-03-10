Австрия выделила Греции миллион евро на улучшение условий для беженцев

ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Австрия выделила Греции один миллион евро на улучшение гуманитарных условий для прибывающих в страну беженцев, заявил во вторник канцлер страны Себастьян Курц.
Он отметил, что Австрия поддерживает усилия Греции по защите внешних границ ЕС. Помимо австрийских военнослужащих в составе миссии Frontex, с понедельника на помощь греческой полиции в защите границы направлено подразделение спецотряда Cobra, оснащенное бронированным автомобилем, беспилотными летательными аппаратами и другим оборудованием.
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"Более того, мы выделили один миллион евро из фонда помощи при катастрофах за рубежом, чтобы поддержать Грецию в улучшении там гуманитарных условий для беженцев. Мы также обсудили сегодня, что мы эту инициативу расширим, чтобы ... поддержать в Греции детей и тех, кто нуждается в особой защите", - сказал Курц на пресс-конференции по итогам встречи с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.