Премьер Индии посетит Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не отменяет из-за распространения короновируса в мире визит на праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москву, сообщил журналистам индийский посол в России Венкатеш Варма.
"На данный момент программа (премьер-министра Индии - ред.) в силе, она сохраняется на 9 мая, наш премьер-министр посетит Москву, никаких изменений в программе нет", - сказал посол, отвечая на вопрос, могут ли измениться планы главы индийского правительства посетить Москву на 9 мая в связи распространением коронавируса.
Кроме того, Варма сообщил, что вспышка коронавируса "не является большой проблемой для его страны".
"Мы координируем наши позиции (с российской стороной – ред.), рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Дели не были затронуты в связи с распространением коронавируса. Коронавирус на данный момент не является большой проблемой для Индии, так же как и в России. Мы внимательно следим за ситуацией", - добавил он.