В здании Мосгордумы усилили меры по профилактике коронавируса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Меры по профилактике Меры по профилактике коронавируса усилены в здании Мосгордумы , проводится обработка помещений после заседаний и измеряется температура у посетителей и сотрудников на входе, сообщили в пресс-службе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

"На сегодняшний день в городском парламенте установлены посты для измерения температуры как депутатам и сотрудникам аппарата, так и посетителям, участникам плановых мероприятий московского парламентского центра. В залах после совещаний и заседаний проводится санитарная обработка специальными средствами защиты, обеззараживается воздух", - цитируют в пресс-службе Шапошникова.

Также отмечается, что утром 10 марта на посту измерения температуры в Мосгордуме у депутата Сергея Савостьянова была выявлена повышенная температура тела, в связи с чем ему было рекомендовано не проходить в здание, а обратиться в медицинское учреждение для диагностики и дальнейшего лечения.

"Кроме этого, в Мосгордуме работает медицинский пункт, где есть необходимый запас масок, всегда доступны дезинфицирующие средства. Могу официально заявить, что информация о том, что в Думе не введены меры защиты, не соответствует действительности", - приводятся в сообщении слова Шапошникова.