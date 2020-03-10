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В здании Мосгордумы усилили меры по профилактике коронавируса
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РИА Новости

В здании Мосгордумы усилили меры по профилактике коронавируса

19:37 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Меры по профилактике коронавируса усилены в здании Мосгордумы, проводится обработка помещений после заседаний и измеряется температура у посетителей и сотрудников на входе, сообщили в пресс-службе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
"На сегодняшний день в городском парламенте установлены посты для измерения температуры как депутатам и сотрудникам аппарата, так и посетителям, участникам плановых мероприятий московского парламентского центра. В залах после совещаний и заседаний проводится санитарная обработка специальными средствами защиты, обеззараживается воздух", - цитируют в пресс-службе Шапошникова.
Также отмечается, что утром 10 марта на посту измерения температуры в Мосгордуме у депутата Сергея Савостьянова была выявлена повышенная температура тела, в связи с чем ему было рекомендовано не проходить в здание, а обратиться в медицинское учреждение для диагностики и дальнейшего лечения.
"Кроме этого, в Мосгордуме работает медицинский пункт, где есть необходимый запас масок, всегда доступны дезинфицирующие средства. Могу официально заявить, что информация о том, что в Думе не введены меры защиты, не соответствует действительности", - приводятся в сообщении слова Шапошникова.
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Добавляется, что в соответствии с приказом о реализации режима повышенной готовности, который вышел в столичном парламенте 5 марта, депутаты Мосгордумы и сотрудники аппарата ознакомлены с документом, проведен инструктаж, на портале городской думы доступны рекомендации по профилактике коронавируса, оперативно обновляется официальная информация.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская городская думаМоскваОбщество
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