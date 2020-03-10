В Минфине оценили влияние цен на нефть на сделку по Сбербанку

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Выпадающие нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2020 году составят 0,5 триллиона рублей при сохранении цены нефти в 35 долларов за баррель до конца года, даже при таком уровне цен Минфин сможет направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций Сбербанка, заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
"Если мы посмотрим на сценарий 35 (долларов за баррель нефти – ред.) до конца года – то да. Если мы посмотрим на сценарий 10 (долларов за баррель нефти) до конца года – то, наверное, нет", – сказал Колычев, отвечая на вопрос о том, хватит ли Минфину средств ФНБ на покупку акций Сбербанка, если ему придется тратить их также и на финансирование дефицита бюджета.
Колычев пояснил, что, по оценке Мифина, выпадающие нефтегазовые доходы бюджета, которые по бюджетному правилу будут замещены средствами ФНБ, составят около 0,5 триллиона рублей, если цена на нефть продержится на уровне около 35 долларов за баррель до конца текущего года.
"При ценах 35 (долларов за баррель – ред.) и ниже, если они сохранятся до конца года, образующийся дефицит, который по бюджетному правилу мы будем гасить за счет ФНБ, составляет порядка 0,5 триллиона рублей", - сказал Колычев.
В этом случае, по его словам, объем ликвидных средств ФНБ все равно будет превышать 7% ВВП – а значит, Минфин, следуя бюджетному правилу, сможет направить их на приобретение у ЦБ акций Сбербанка.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах - участницах прежнего альянса. А в выходные появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.