В Минфине оценили влияние цен на нефть на сделку по Сбербанку

"Если мы посмотрим на сценарий 35 (долларов за баррель нефти – ред.) до конца года – то да. Если мы посмотрим на сценарий 10 (долларов за баррель нефти) до конца года – то, наверное, нет", – сказал Колычев, отвечая на вопрос о том, хватит ли Минфину средств ФНБ на покупку акций Сбербанка, если ему придется тратить их также и на финансирование дефицита бюджета.