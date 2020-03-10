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Минфин не видит причин для рецессии в российской экономике в 2020 году
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РИА Новости

Минфин не видит причин для рецессии в российской экономике в 2020 году

19:31 10.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минфин не ожидает рецессии в экономике России и серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году на фоне спада цен на нефть и текущего снижения курса рубля, заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
"У нас для компенсации таких рисков (выпадения ненефтегазовых доходов бюджета – ред.) есть тоже механизм, предусмотренный бюджетом: он называется условно утвержденные расходы. На первый год (2020 год – ред.) 2,5% расходов они составляют, это около 0,5 триллиона рублей, на следующий – 5%, это порядка триллиона (рублей – ред.)", - сказал он.
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Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что выпадающие ненефтегазовые доходы бюджета в таком объеме может дать только очень серьезная рецессия, а в Минфине, по его словам, такого падения ВВП никто не ждет.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП показывает отрицательную динамику. Последний раз российская экономика входила в рецессию в кризис 2014-2015 годов, она закончилась весной 2016 года.
По итогам 2019 года рост ВВП, по предварительной оценке Росстата, составил 1,3%. Текущий прогноз правительства на 2020 год по росту ВВП - 1,9%.
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