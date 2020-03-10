Минфин не видит причин для рецессии в российской экономике в 2020 году

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минфин не ожидает рецессии в экономике России и серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году на фоне спада цен на нефть и текущего снижения курса рубля, заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев

"У нас для компенсации таких рисков (выпадения ненефтегазовых доходов бюджета – ред.) есть тоже механизм, предусмотренный бюджетом: он называется условно утвержденные расходы. На первый год (2020 год – ред.) 2,5% расходов они составляют, это около 0,5 триллиона рублей, на следующий – 5%, это порядка триллиона (рублей – ред.)", - сказал он.

Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что выпадающие ненефтегазовые доходы бюджета в таком объеме может дать только очень серьезная рецессия, а в Минфине, по его словам, такого падения ВВП никто не ждет.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП показывает отрицательную динамику. Последний раз российская экономика входила в рецессию в кризис 2014-2015 годов, она закончилась весной 2016 года.