Россия осудила покушение на премьера Судана

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьера Судана Абдаллу Хамдока, считает это провокацией во время сложного переходного периода в стране, заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Покушение было совершено 9 марта в Хартуме. Взрывное устройство было приведено в действие во время следования главы правительства на работу. Хамдок не пострадал, ранения получил один из сопровождавших его сотрудников полиции.
"Решительно осуждаем произошедший в столице Судана террористический акт, направленный на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране. Провокационная направленность этой преступной акции, совершенной в условиях переживаемого Суданом сложного переходного периода, очевидна. Подтверждаем поддержку курсу суданского руководства на достижение общенационального согласия и решение стоящих перед страной актуальных социально-экономических проблем", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.