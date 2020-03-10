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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-03-10T19:38+0300
https://ria.ru/20200310/1568401328.html
Россия осудила покушение на премьера Судана
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568343788_0:294:2048:1446_1036x0_80_0_0_a74d54e14d2bc24aaabe9692749657ce.jpg
РИА Новости

Россия осудила покушение на премьера Судана

19:29 10.03.2020 (обновлено: 19:38 10.03.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeПремьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьера Судана Абдаллу Хамдока, считает это провокацией во время сложного переходного периода в стране, заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Покушение было совершено 9 марта в Хартуме. Взрывное устройство было приведено в действие во время следования главы правительства на работу. Хамдок не пострадал, ранения получил один из сопровождавших его сотрудников полиции.
"Решительно осуждаем произошедший в столице Судана террористический акт, направленный на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране. Провокационная направленность этой преступной акции, совершенной в условиях переживаемого Суданом сложного переходного периода, очевидна. Подтверждаем поддержку курсу суданского руководства на достижение общенационального согласия и решение стоящих перед страной актуальных социально-экономических проблем", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
9 марта, 14:02
Премьер-министр Судана рассказал о своем состоянии после покушения
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Ситуация в СуданеМария ЗахароваАбдалла ХамдокРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СуданВ мире
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