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Религия и мировоззрение
2020-03-10T19:27+0300
https://ria.ru/20200310/1568401256.html
Папа Римский попросил Богоматерь о защите от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/148306/11/1483061178_0:91:2000:1216_1036x0_80_0_0_8221dd9e40448ea1ed45b21339d3ec8a.jpg
РИА Новости

Папа Римский попросил Богоматерь о защите от коронавируса

19:26 10.03.2020 (обновлено: 19:27 10.03.2020)
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© AP Photo / L'Osservatore Romano/PoolПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
Папа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
ВАТИКАН, 10 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск по случаю Дня молитвы и поста записал специальное видеопослание, в котором обратился с молитвой к Деве Марии, прося ее помощи в связи с эпидемией коронавируса.
"В эти дни чрезвычайной медицинской ситуации Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери, как знамению спасения и надежды", - сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
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Папское видеопослание будет направлено генеральному викарию Рима кардиналу Анджело Де Донатису, который в среду отслужит мессу по случаю Дня молитвы и поста без участия верующих.
Ранее во вторник в ходе утренней мессы в Доме Святой Марфы в Ватикане папа Франциск призвал верующих молиться за всех людей, страдающих от эпидемии коронавируса, и за священников, которые призваны быть рядом с больными.
В минувшее воскресенье в ходе традиционной воскресной проповеди, с которой папа Франциск впервые обратился к верующим не из окна Апостольского дворца, а через прямую трансляцию в интернете, он выразил свою близость ко всем заболевшим.
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С воскресенья выступления, проповеди и мессы папы Франциска в целях предотвращения риска распространения коронавируса проходят без обычного участия верующих. Их прямую трансляцию в интернете ведет информационный портал Святого престола Vatican News.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
891104
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПапа РимскийКоронавирусыФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканВ мире
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