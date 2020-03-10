В штате Нью-Йорк число случаев заражения коронавирусом достигло 173

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 173, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
Ранее Куомо заявлял, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке.
"В Уэстчестере число (заразившихся) выросло до 108, в городе Нью-Йорк - до 36, в округе Нассау - до 19, в округе Рокленд - до 6", - сказал Куомо.
По его словам, общее число зараженных в штате достигло 173.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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