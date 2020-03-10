В ЦИК рассказали о бюллетене для голосования по Конституции

"Руководствуясь проектом закона, который регулирует этот вопрос, вопрос для голосования указывается в Указе президента. А бюллетень в любом случае содержит, в первую очередь, вопрос для всероссийского голосования. Мы зависим, во-первых, от окончательного принятия закона, и в случае, если там именно в таком виде это сохраняется, то Указа президента", — пояснила Гришина РИА Новости.