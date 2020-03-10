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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T23:21+0300
https://ria.ru/20200310/1568401003.html
В ЦИК рассказали о бюллетене для голосования по Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

В ЦИК рассказали о бюллетене для голосования по Конституции

19:18 10.03.2020 (обновлено: 23:21 10.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Проект бюллетеня для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию зависит от того, что будет предусмотрено законом, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Руководствуясь проектом закона, который регулирует этот вопрос, вопрос для голосования указывается в Указе президента. А бюллетень в любом случае содержит, в первую очередь, вопрос для всероссийского голосования. Мы зависим, во-первых, от окончательного принятия закона, и в случае, если там именно в таком виде это сохраняется, то Указа президента", — пояснила Гришина РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 17:03Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о работе по подготовке голосования по Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаКонституция РФГосдума РФПолитика
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