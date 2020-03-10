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В Госдуме оценили возможности финансирования соцгарантий в Конституции
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РИА Новости

В Госдуме оценили возможности финансирования соцгарантий в Конституции

19:16 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экономика России готова к финансовому обеспечению социальных гарантий, которые предлагается закрепить в конституции, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова ("Единая Россия").
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию заявил, что сейчас российские власти имеют возможность закрепить в конституции социальные гарантии, и это нужно сделать.
"Граждане должны получить конституционные гарантии того, что даже в непростых экономических условиях государство не вправе отказываться от своих социальных обязательств перед людьми", - цитирует Тутову пресс-служба партии.
Тутова заметила, что современная российская экономика готова к финансовому обеспечению соцгарантий, которые предлагается закрепить в конституции. "Мы с вами понимаем, что подобные инициативы требуют значительного финансирования, но современная российская экономика готова к этому, а значит, подобные поправки должны быть реализованы", - сказала она.
Закрепление соцгарантий положительно повлияет на повышение уровня и качества жизни населения, считает Тутова. По ее словам, это будет способствовать защите соцправ граждан, обеспечению их равными возможностями на всей территории страны, будет являться эффективным инструментом в борьбе с бедностью.
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Конституция РФГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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