В Госдуме оценили возможности финансирования соцгарантий в Конституции

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экономика России готова к финансовому обеспечению социальных гарантий, которые предлагается закрепить в конституции, заявила заместитель председателя комитета Экономика России готова к финансовому обеспечению социальных гарантий, которые предлагается закрепить в конституции, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова (" Единая Россия ").

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию заявил, что сейчас российские власти имеют возможность закрепить в конституции социальные гарантии, и это нужно сделать.

"Граждане должны получить конституционные гарантии того, что даже в непростых экономических условиях государство не вправе отказываться от своих социальных обязательств перед людьми", - цитирует Тутову пресс-служба партии.

Тутова заметила, что современная российская экономика готова к финансовому обеспечению соцгарантий, которые предлагается закрепить в конституции. "Мы с вами понимаем, что подобные инициативы требуют значительного финансирования, но современная российская экономика готова к этому, а значит, подобные поправки должны быть реализованы", - сказала она.