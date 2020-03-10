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Власти Москвы опровергли информацию о перепрофилировании больниц
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РИА Новости

Власти Москвы опровергли информацию о перепрофилировании больниц

19:16 10.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Информация о перепрофилировании московских медучреждений для пациентов с коронавирусом не соответствует действительности и несет провокационный характер, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в соцсетях появилась информация, что ряд крупнейших московских больниц якобы получил приказ распределить всех своих пациентов по другим медицинским учреждениям города и готовиться к работе в режиме инфекционного изолятора из-за коронавируса.
"Информация в социальных сетях не соответствует действительности и несет ярко выраженный провокационный характер. В рамках перехода в "режим повышенной готовности" в ряде медицинских организаций города Москвы усилены меры профилактики и повышения качества лечения пневмонии. Мощности по лечению пациентов с этим заболеванием сконцентрированы в трех стационарах, которые переходят на новый режим работы: городская клиническая больница имени Мухина, городская клиническая больница имени Юдина, городская клиническая больница №52", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что сейчас 100% проб пациентов с пневмонией проходят исследование на коронавирусную инфекцию. Врачи смежных специальностей проходят дополнительные курсы по лечению больных с пневмонией, а также с новой коронавирусной инфекцией.
"Заявления о необеспечении средствами защиты специалистов-медиков, работающих с пациентами на карантине или с подозрением на ОРВИ и коронавирус, также не соответствуют действительности. Все медицинские специалисты городской клинической больницы имени Мухина и других стационаров Москвы обеспечены полным комплектом средств индивидуальной защиты. При возникновении каких-либо рисков, связанных с новой коронавирусной инфекцией, в каждой больнице есть все необходимое для обеспечения соответствующей защиты как для медицинских работников, так и для пациентов", - добавили в пресс-службе.
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Отмечается, что в больницах обеспечен необходимый уровень обеззараживания воздуха, для этого установлено специальное оборудование.
"Обращаем внимание, что в настоящее время пациенты с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции проходят лечение только в инфекционных клинических больницах №1 и №2, а также в новом медицинском комплексе в Коммунарке", - заключается в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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