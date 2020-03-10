Бокерия оценил поправки к Конституции в сфере здравоохранения

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Закрепление в Закрепление в Конституции России понятия "доступность медицинской помощи" позволит россиянам получать лечение на всей территории страны, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поддержал идею закрепления в Конституции России доступности медицинской помощи для рядового гражданина.

"Конечно, поддерживаю. Это очень важно, одна из ключевых поправок, что на всей территории России человек имеет право на бесплатное лечение, квалифицированное и своевременное", — рассказал Бокерия РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас, если в каком-либо городе оказывается тот или иной вид медицинской помощи, то пациента не направляют в федеральные центры, а оставляют на лечение на месте, даже несмотря на то, что в другом регионе ему могли бы оказать помощь более высокого качества.

"В этой связи запись о том, что неоказание надлежащей помощи является нарушением конституции крайне актуальна для любого человека. Как только конституция будет принята, человек сможет прийти в свой муниципалитет и попросить направление на основании той справки, которую ему дали в вышестоящую медицинскую структуру. Если ему не оказывается такая помощь, это нарушение конституции, что влечет за собой очень много неприятностей для человека, который это не делает", — уточнил Бокерия.