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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T23:24+0300
https://ria.ru/20200310/1568400870.html
Бокерия оценил поправки к Конституции в сфере здравоохранения
https://cdn24.img.ria.ru/images/149681/25/1496812576_0:165:3054:1883_1036x0_80_0_0_75171099b562c916311ffa59bcb41519.jpg
РИА Новости

Бокерия оценил поправки к Конституции в сфере здравоохранения

19:14 10.03.2020 (обновлено: 23:24 10.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛео Бокерия
Лео Бокерия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лео Бокерия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Закрепление в Конституции России понятия "доступность медицинской помощи" позволит россиянам получать лечение на всей территории страны, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поддержал идею закрепления в Конституции России доступности медицинской помощи для рядового гражданина.
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"Конечно, поддерживаю. Это очень важно, одна из ключевых поправок, что на всей территории России человек имеет право на бесплатное лечение, квалифицированное и своевременное", — рассказал Бокерия РИА Новости.
Он пояснил, что сейчас, если в каком-либо городе оказывается тот или иной вид медицинской помощи, то пациента не направляют в федеральные центры, а оставляют на лечение на месте, даже несмотря на то, что в другом регионе ему могли бы оказать помощь более высокого качества.
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"В этой связи запись о том, что неоказание надлежащей помощи является нарушением конституции крайне актуальна для любого человека. Как только конституция будет принята, человек сможет прийти в свой муниципалитет и попросить направление на основании той справки, которую ему дали в вышестоящую медицинскую структуру. Если ему не оказывается такая помощь, это нарушение конституции, что влечет за собой очень много неприятностей для человека, который это не делает", — уточнил Бокерия.
По его словам, внесение данной поправки в Конституцию повысит ответственность людей и самосознание человека, что он имеет право получить медицинскую помощь на всей территории России.
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Голосование по поправкам в КонституциюЛео БокерияКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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