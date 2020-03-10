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РИА Наука
2020-03-10T19:51+0300
https://ria.ru/20200310/1568400794.html
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
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РИА Новости

Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен

19:15 10.03.2020 (обновлено: 19:51 10.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ученые подготовили специализированный отчет, в котором указали главные факторы, увеличивающие вероятность смерти от нового коронавируса Covid-19.
Результаты исследования опубликовали в журнале The Lancet.
Медики проанализировали клиническую картину по 191 взрослому пациенту с подтвержденным наличием Covid-19 в двух больницах Уханя — центре распространения нового коронавируса в Китае. Из этого количества заболевших 137 выписали, а 54 умерли в больнице в период с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.
Исследователи сравнили клинические записи, назначенное лечение, лабораторные результаты и демографические данные пациентов. Они изучили клиническое течение заболевания, его симптомы, период выделения вируса и изменение лабораторных данных во время госпитализации — анализы крови, рентгенография грудной клетки и КТ — и использовали математическое моделирование для оценки факторов риска.
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Результаты показали, что главные факторы риска летального исхода, которые можно выявить сразу при поступлении пациента в больницу, — пожилой возраст, признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови. В качестве дополнительных факторов риска ученые приводят высокое кровяное давление, диабет и длительное использование неинвазивной вентиляции легких.
Кроме того, авторы публикуют новые данные по периоду, в течение которого больные, находящиеся на излечении, представляли угрозу для окружающих. У вылечившихся этот период составлял от восьми до 37 дней, в среднем 20 дней. У всех 54 умерших вирус оставался активным до самого последнего дня.
Авторы исследования отмечают, что на продолжительность этого периода — а значит, и на период излечения — влияет, прежде всего, степень тяжести заболевания на момент поступления в больницу. Отмечается, что две трети пациентов были госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.
"Длительный период распространения вируса, отмеченный в нашем исследовании, имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосторожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. <…> Однако мы должны четко понимать, что время выделения вируса не следует путать с временем карантина, на котором должны находиться люди, которые могли подвергаться воздействию Covid-19, но не имели симптомов. Последнее основано на времени инкубации вируса", — заявил Бин Цао (Bin Cao), руководитель исследования и профессор из Китайско-японской больницы дружбы и Столичного медицинского университета в Пекине.
Ученые настаивают, чтобы пациентов выписывали из больниц только после получения отрицательных тестов на Covid-19.
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В исследовании впервые описывается полная картина прогрессирования Covid-19. Средняя продолжительность лихорадки составляла около 12 дней, но кашель мог продолжаться намного дольше. У 45 процентов выживших кашель сохранялся даже при выписке. Одышка у тех, кто пошел на поправку, исчезала примерно через 13 дней, а у тех, кто не выжил, продолжалась до самой смерти. В исследовании также приводится время возникновения различных осложнений, таких как сепсис, острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение сердца, острое повреждение почек и вторичная инфекция.
Средний возраст выживших — 52 года, умерших — 69 лет. У последних уже при поступлении в стационар отмечались более высокий балл по оценке последовательной недостаточности органов, что указывает на сепсис; повышенные уровни белка d-димера в крови, являющегося маркером коагуляции; пониженный уровень лейкоцитов и повышенный — интерлейкина VI, биомаркера воспаления и хронических заболеваний, а также повышенная концентрация тропонина I — маркера сердечного приступа.
"Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возрастным ослаблением иммунной системы и повышенным воспалением, которое может способствовать репликации вируса, и более длительной реакцией на воспаление, вызывая длительное повреждение сердца, мозга и других органов", — отмечает Жибо Лиу (Zhibo Liu), один из авторов исследования.
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусаЗдоровьеКитайУхань
Популярные комментарии
Для тех, кто не осилит статью, резюмирую: коронавирус смертельно опасен для не очень здоровых людей.
10 марта, 19:26
Naum Vygodsky
861201
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