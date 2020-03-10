Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ученые подготовили специализированный отчет, в котором указали главные факторы, увеличивающие вероятность смерти от нового коронавируса Covid-19.

Результаты исследования опубликовали в журнале The Lancet.

Медики проанализировали клиническую картину по 191 взрослому пациенту с подтвержденным наличием Covid-19 в двух больницах Уханя — центре распространения нового коронавируса в Китае. Из этого количества заболевших 137 выписали, а 54 умерли в больнице в период с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

Исследователи сравнили клинические записи, назначенное лечение, лабораторные результаты и демографические данные пациентов. Они изучили клиническое течение заболевания, его симптомы, период выделения вируса и изменение лабораторных данных во время госпитализации — анализы крови, рентгенография грудной клетки и КТ — и использовали математическое моделирование для оценки факторов риска.

Результаты показали, что главные факторы риска летального исхода, которые можно выявить сразу при поступлении пациента в больницу, — пожилой возраст, признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови. В качестве дополнительных факторов риска ученые приводят высокое кровяное давление, диабет и длительное использование неинвазивной вентиляции легких.

Кроме того, авторы публикуют новые данные по периоду, в течение которого больные, находящиеся на излечении, представляли угрозу для окружающих. У вылечившихся этот период составлял от восьми до 37 дней, в среднем 20 дней. У всех 54 умерших вирус оставался активным до самого последнего дня.

Авторы исследования отмечают, что на продолжительность этого периода — а значит, и на период излечения — влияет, прежде всего, степень тяжести заболевания на момент поступления в больницу. Отмечается, что две трети пациентов были госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.

"Длительный период распространения вируса, отмеченный в нашем исследовании, имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосторожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. <…> Однако мы должны четко понимать, что время выделения вируса не следует путать с временем карантина, на котором должны находиться люди, которые могли подвергаться воздействию Covid-19, но не имели симптомов. Последнее основано на времени инкубации вируса", — заявил Бин Цао (Bin Cao), руководитель исследования и профессор из Китайско-японской больницы дружбы и Столичного медицинского университета в Пекине.

Ученые настаивают, чтобы пациентов выписывали из больниц только после получения отрицательных тестов на Covid-19.

В исследовании впервые описывается полная картина прогрессирования Covid-19. Средняя продолжительность лихорадки составляла около 12 дней, но кашель мог продолжаться намного дольше. У 45 процентов выживших кашель сохранялся даже при выписке. Одышка у тех, кто пошел на поправку, исчезала примерно через 13 дней, а у тех, кто не выжил, продолжалась до самой смерти. В исследовании также приводится время возникновения различных осложнений, таких как сепсис, острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение сердца, острое повреждение почек и вторичная инфекция.

Средний возраст выживших — 52 года, умерших — 69 лет. У последних уже при поступлении в стационар отмечались более высокий балл по оценке последовательной недостаточности органов, что указывает на сепсис; повышенные уровни белка d-димера в крови, являющегося маркером коагуляции; пониженный уровень лейкоцитов и повышенный — интерлейкина VI, биомаркера воспаления и хронических заболеваний, а также повышенная концентрация тропонина I — маркера сердечного приступа.