Страны Персидского залива запретили курить кальяны из-за коронавируса

"Всем ресторанам и кофейням запрещается предлагать для курения кальян ("шиша") до последующего уведомления в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса. Нарушители этого запрета будут подвергаться административному наказанию", - отмечается в сообщении.

Курение кальяна является популярной народной традицией в арабских странах, и арабские страны Персидского залива в этом не составляют исключение. Однако в отличие от многих других арабских стран курение кальянов в аравийских монархиях более регламентировано, это разрешается делать только в специально выделенных для такой цели залах с хорошей вытяжкой или на открытом воздухе. Вместе с тем врачи опасаются, что кальяны, которые используют люди, несмотря на надевание на мундштук одноразовых пластиковых наконечников, все равно могут стать источниками распространения коронавируса.