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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T23:26+0300
https://ria.ru/20200310/1568400361.html
Крашенинников назвал сроки оглашения позиции КС по поправкам
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/99/1560889903_0:0:2880:1620_1036x0_80_0_0_0ad0dce2e31882ecc5ce4c923a014304.jpg
РИА Новости

Крашенинников назвал сроки оглашения позиции КС по поправкам

19:01 10.03.2020 (обновлено: 23:26 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Конституционный суд должен предоставить свою позицию по норме о снятии ограничения по числу президентских сроков до общероссийского голосования по поправке в Конституцию России, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Отвечая на вопрос, когда Конституционный суд должен заявить о своей позиции по этой норме, Крашенинников отметил, что "конечно, до (голосования. — Прим. ред.)".
"Он должен гражданам сказать, конституционно (это. — Прим. ред.) или нет", — пояснил глава думского комитета.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции России, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.
Третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
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