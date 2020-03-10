Крашенинников назвал сроки оглашения позиции КС по поправкам

Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Конституционный суд должен предоставить свою позицию по норме о снятии ограничения по числу президентских сроков до общероссийского голосования по поправке в Конституцию России, сказал РИА Новости глава комитета Конституционный суд должен предоставить свою позицию по норме о снятии ограничения по числу президентских сроков до общероссийского голосования по поправке в Конституцию России, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Отвечая на вопрос, когда Конституционный суд должен заявить о своей позиции по этой норме, Крашенинников отметил, что "конечно, до (голосования. — Прим. ред.)".

"Он должен гражданам сказать, конституционно (это. — Прим. ред.) или нет", — пояснил глава думского комитета.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции России, в том числе с учетом поправки депутата от " Единой России Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.