Борьбу с борщевиком в Московской области начнут в конце апреля

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин напомнил, что в этом году в регионе борьбу с борщевиком Сосновского начнут в конце марта – начале апреля. Об этом сообщил телеканала Глава подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин напомнил, что в этом году в регионе борьбу с борщевиком Сосновского начнут в конце марта – начале апреля. Об этом сообщил телеканала "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

Андрей Разин подчеркнул, что ядовитый борщевик надо уничтожать ранней весной, чтобы он не нанес вреда здоровью человека и не поглотил другие растения.

"Это мощный и живучий сорняк, в области применяются различные эффективные способы избавления от него: выкапывание единичных экземпляров, многократное выкашивание, перепашка и дискование поля, замещение посевом других растений, обрезание соцветий, выжигание, а также протравливание гербицидами", – перечислил чиновник.