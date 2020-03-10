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Новости Подмосковья
2020-03-10T19:01+0300
https://ria.ru/20200310/1568400285.html
Борьбу с борщевиком в Московской области начнут в конце апреля
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РИА Новости

Борьбу с борщевиком в Московской области начнут в конце апреля

19:01 10.03.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовБорщевик в Истринском районе Московской области
Борщевик в Истринском районе Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин напомнил, что в этом году в регионе борьбу с борщевиком Сосновского начнут в конце марта – начале апреля. Об этом сообщил телеканала "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.
Андрей Разин подчеркнул, что ядовитый борщевик надо уничтожать ранней весной, чтобы он не нанес вреда здоровью человека и не поглотил другие растения.
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"Это мощный и живучий сорняк, в области применяются различные эффективные способы избавления от него: выкапывание единичных экземпляров, многократное выкашивание, перепашка и дискование поля, замещение посевом других растений, обрезание соцветий, выжигание, а также протравливание гербицидами", – перечислил чиновник.
Отмечается, что наибольшие площади обработают в Сергиево-Посадском городском округе (около 2 тысяч гектаров), Можайском городском округе (4 тысячи гектаров), Истре (около 1 гектаров) и Клину (более 1 тысячи гектаров).
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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