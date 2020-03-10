"Аэрофлот" разрешил пассажирам вернуть билеты по ряду маршрутов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне распространения коронавируса разрешила пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты или вернуть билеты в/из городов Италии и Израиля, а также возможность без штрафов изменить маршрут и даты билетов в/из Германии, Испании, Франции, сообщается на сайте компании.
"Пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет (в том числе после однократного переоформления); однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", - говорится в сообщении.
"Кроме того, "Аэрофлот" предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия", - отмечается на сайте.
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