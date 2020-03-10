"Аэрофлот" разрешил пассажирам вернуть билеты по ряду маршрутов

"Пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет (в том числе после однократного переоформления); однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", - говорится в сообщении.