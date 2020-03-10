BMW отзывает 35 автомобилей в России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Официальный представитель изготовителя Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 35 автомобилей в России из-за возможных проблем со стоп-сигналами, сообщается на сайте Росстандарта

Отзыву подлежат автомобили марки BMW 6-й серии Gran Coupe (F06) реализованные с апреля 2013 года по август 2016 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения", - говорится в сообщении.

"Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром автомобиля даже при полностью ослабленном резьбовом соединении (все шесть крепежных гаек). Однако в редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала", - добавляет Росстандарт.

Как отмечает агентство, на всех автомобилях будет выполнено повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области.