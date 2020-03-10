Суд смягчил наказание скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Чувашии , рассмотрев апелляцию по делу сына главы Чебоксар Олега Ладыкова, осужденного на 3 года 9 месяцев в колонии общего режима за оставление места ДТП с пострадавшим, заменил ему колонию общего режима на колонию-поселение, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.

По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением осужденного, не имеющего водительских прав, двигаясь по автодороге М-7 "Волга", возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.

Вечером 24 июля его задержали, им оказался сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова Олег, который в мае 2019 года был условно осужден за побои и насилие в отношении полицейского. 21 января 2020 года Моргаушский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

"Десятого марта Верховный суд Чувашии внес изменения в приговор Олегу Ладыкову. Срок остался прежним, но отбывать наказание он будет в колонии-поселении, где режим мягче", - сообщили агентству в прокуратуре Чувашии.