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2020-03-10T18:54+0300
https://ria.ru/20200310/1568399923.html
Суд смягчил наказание скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар
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РИА Новости

Суд смягчил наказание скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар

18:54 10.03.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Верховный суд Чувашии, рассмотрев апелляцию по делу сына главы Чебоксар Олега Ладыкова, осужденного на 3 года 9 месяцев в колонии общего режима за оставление места ДТП с пострадавшим, заменил ему колонию общего режима на колонию-поселение, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением осужденного, не имеющего водительских прав, двигаясь по автодороге М-7 "Волга", возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.
Вечером 24 июля его задержали, им оказался сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова Олег, который в мае 2019 года был условно осужден за побои и насилие в отношении полицейского. 21 января 2020 года Моргаушский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
"Десятого марта Верховный суд Чувашии внес изменения в приговор Олегу Ладыкову. Срок остался прежним, но отбывать наказание он будет в колонии-поселении, где режим мягче", - сообщили агентству в прокуратуре Чувашии.
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области
Ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков признался, что у него возникает желание поступить со своим скандально прославившимся сыном как Тарас Бульба.
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Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
Популярные комментарии
Никого не смутило, что за избиение полицейского ему дали условный срок? Новость адища полная.
10 марта, 19:19
З З
1200000
теперь рецидивисты совершающие преступление на условном сроке получают послабление в мере содержания относительно осужденных в первый раз??? куда смотрит ск и прокуратура? таких судей самих проверять надо на коррупционную составляющую, пока этим народ не занялся.
10 марта, 19:24
Дмитрий Левковский
1000000
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