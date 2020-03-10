В ДНР заявили об обстреле со стороны силовиков района насосной станции

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов район насосной станции в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Васильевке, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция проложена в районе подконтрольного ДНР города Ясиноватая в населенном пункте Васильевка. Объект снабжает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.
"Сегодня в 17.15 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовка Вторая в направлении Васильевка с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище", - сказал представитель ведомства.
По предварительным данным, жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, заключили в ведомстве.