Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Норма об отмене ограничения на число президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово "подряд" восстанавливается либо вообще все это убирается. Все эти ограничения остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут "да" поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок".
Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе поправку депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
Путин, выступая в нижней палате парламента, поддержал инициативу, но подчеркнул, что ее должен проанализировать Конституционный суд.
Крашенинников отметил, что инстанция должна представить свою позицию до общероссийского голосования.
Третье чтение законопроекта запланировано на 11 марта.
Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.