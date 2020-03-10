Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам

"Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово "подряд" восстанавливается либо вообще все это убирается. Все эти ограничения остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут "да" поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок".