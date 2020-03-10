Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T19:30+0300
https://ria.ru/20200310/1568399662.html
Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380488_0:35:2705:1557_1036x0_80_0_0_7bd35d0336b030c7d5151f7dfa6f4bfd.jpg
РИА Новости

Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам

18:48 10.03.2020 (обновлено: 19:30 10.03.2020)
7643
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Норма об отмене ограничения на число президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово "подряд" восстанавливается либо вообще все это убирается. Все эти ограничения остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут "да" поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок".

Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников
Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе поправку депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
Путин, выступая в нижней палате парламента, поддержал инициативу, но подчеркнул, что ее должен проанализировать Конституционный суд.
Крашенинников отметил, что инстанция должна представить свою позицию до общероссийского голосования.
Третье чтение законопроекта запланировано на 11 марта.
Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 16:07
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
196208621403
Обсудить 30
Валентина ТерешковаКонституция РФПавел КрашенинниковПолитика
Популярные комментарии
Это позор,то что мы сегодня увидели.Это позор...
10 марта, 19:32
Олег 84
94115029
царь, просто царь...
10 марта, 20:20
Валерий Носуля
27604319
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
Конституция Российской Федерации
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский прокомментировал продление президентских полномочий
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Лента новостейМолния