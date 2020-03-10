Роскосмос выявит виновных в некачественных комплектующих в "Протон-М"

"В Центре Хруничева отметили, что речь идет о некачественных комплектующих изделиях, произведенных в 2015-2016 годах", - отмечается в сообщении.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.