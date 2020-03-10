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Роскосмос выявит виновных в некачественных комплектующих в "Протон-М"
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РИА Новости

Роскосмос выявит виновных в некачественных комплектующих в "Протон-М"

18:36 10.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскосмос создал комиссию для выявления виновных в использовании некачественных комплектующих в ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Ранее компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт планируется на 31 марта. Это должен быть первый пуск "Протона" в этом году. Во вторник генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил РИА Новости, что старт отложен на конец мая из-за обнаружения "некачественных комплектующих" в ракете.
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"Уже создана комиссия для установления виновных, допустивших нарушение технологии. По решению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
"В Центре Хруничева отметили, что речь идет о некачественных комплектующих изделиях, произведенных в 2015-2016 годах", - отмечается в сообщении.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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