Роскосмос выявит виновных в некачественных комплектующих в "Протон-М"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскосмос создал комиссию для выявления виновных в использовании некачественных комплектующих в ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Ранее компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт планируется на 31 марта. Это должен быть первый пуск "Протона" в этом году. Во вторник генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил РИА Новости, что старт отложен на конец мая из-за обнаружения "некачественных комплектующих" в ракете.
"Уже создана комиссия для установления виновных, допустивших нарушение технологии. По решению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
"В Центре Хруничева отметили, что речь идет о некачественных комплектующих изделиях, произведенных в 2015-2016 годах", - отмечается в сообщении.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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