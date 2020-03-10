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РИА Наука
2020-03-10T18:33+0300
https://ria.ru/20200310/1568398855.html
Брак в ракете "Протон-М" устранят без ее возвращения в Москву
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РИА Новости

Брак в ракете "Протон-М" устранят без ее возвращения в Москву

18:33 10.03.2020
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М"
Ракета космического назначения Протон-М с разгонным блоком Бриз-М
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" проведут замену бракованных деталей в ракете-носителе "Протон-М" на космодроме Байконур, возвращать носитель в Москву на завод-изготовитель не потребуется, приводит "Роскосмос" слова гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко.
"Новая система качества, разработанная в госкорпорации "Роскосмос", выявила брак. Устранение дефекта будет произведено непосредственно на Байконуре", - приводятся его слова в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее сообщалось, что пуск ракеты перенесен с конца марта на конец мая из-за выявленного использования некачественных комплектующих.
В Центре Хруничева отметили, что 11 марта группа специалистов предприятия во главе с генеральным директором Варочко вылетает на Байконур для организации работы по устранению дефекта.
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"Роскосмос" объявил конкурс на поставку ракеты-носителя "Протон-М"
81620275
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РИА НаукаПротон-МБайконур (космодром)РоскосмосМоскваГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Популярные комментарии
Это уничтожение индустрии и высоких технологий У НАС!
10 марта, 19:02
Алексей Паутов
2110300
До тех пор пока правят "рогозины" и "чубайсы", а не специалисты, мы ничего не достигнем. Это детище Медведева надо давно заменить на нормальную систему управления.
10 марта, 19:06
barabashkg
1410001
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