Брак в ракете "Протон-М" устранят без ее возвращения в Москву

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты " Специалисты " Роскосмоса " проведут замену бракованных деталей в ракете-носителе "Протон-М" на космодроме Байконур, возвращать носитель в Москву на завод-изготовитель не потребуется, приводит "Роскосмос" слова гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко.

"Новая система качества, разработанная в госкорпорации "Роскосмос", выявила брак. Устранение дефекта будет произведено непосредственно на Байконуре", - приводятся его слова в сообщении на сайте госкорпорации.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты перенесен с конца марта на конец мая из-за выявленного использования некачественных комплектующих.