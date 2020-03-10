Брак в ракете "Протон-М" устранят без ее возвращения в Москву

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" проведут замену бракованных деталей в ракете-носителе "Протон-М" на космодроме Байконур, возвращать носитель в Москву на завод-изготовитель не потребуется, приводит "Роскосмос" слова гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко.
"Новая система качества, разработанная в госкорпорации "Роскосмос", выявила брак. Устранение дефекта будет произведено непосредственно на Байконуре", - приводятся его слова в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее сообщалось, что пуск ракеты перенесен с конца марта на конец мая из-за выявленного использования некачественных комплектующих.
В Центре Хруничева отметили, что 11 марта группа специалистов предприятия во главе с генеральным директором Варочко вылетает на Байконур для организации работы по устранению дефекта.