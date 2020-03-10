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США начали перемещать системы ПВО и ПРО в Ирак
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РИА Новости

США начали перемещать системы ПВО и ПРО в Ирак

18:30 10.03.2020 (обновлено: 19:32 10.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты начали перебрасывать системы противовоздушной и противоракетной обороны в Ирак, сообщил командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей.
Он пояснил, что Вашингтон делает это для защиты "от еще одного потенциального нападения со стороны Ирана".
В январе Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие.
Это произошло в ответ на ликвидацию Вашингтоном в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть, их число постоянно увеличивалось.
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