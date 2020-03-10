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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-03-10T18:23+0300
https://ria.ru/20200310/1568398469.html
Глава Адыгеи представил новых министров правительства региона
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РИА Новости

Глава Адыгеи представил новых министров правительства региона

18:23 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов представил новых министров сельского хозяйства и экономики республики, сообщает его пресс-служба.
"Глава региона сообщил о кадровых назначениях в правительстве республики: указом главы республики Адыгея на должность министра сельского хозяйства назначен Анзаур Куанов, ранее занимавший пост министра экономического развития и торговли. На должность министра экономического развития и торговли назначен Геннадий Митрофанов, до этого работавший заместителем министра экономики", - говорится в сообщении. Отмечается, что представление новых членов правительства произошло в ходе планерного совещания кабинета министров республики по вторник.
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Кроме того, пресс-служба главы Адыгеи сообщает, что в ходе совещания особое внимание было уделено исполнению нацпроектов в экономике, при обсуждении Кумпилов поручил подчинённым усилить взаимодействие с бизнес-сообществом в данной сфере.
"Чтобы достичь целей нацпроектов в сфере экономики, необходимо вовлекать бизнес в решение общих задач. Сегодня на муниципальном уровне эта работа недостаточно хорошо отлажена. Важно обеспечить открытый диалог с предпринимательским сообществом. Мы создаём комфортные условия для развития бизнеса, реализуем программы господдержки. Но именно предприниматели открывают новые производства, создают рабочие места – это и есть основные цели нацпроектов", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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