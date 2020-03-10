Глава Адыгеи представил новых министров правительства региона

Кроме того, пресс-служба главы Адыгеи сообщает, что в ходе совещания особое внимание было уделено исполнению нацпроектов в экономике, при обсуждении Кумпилов поручил подчинённым усилить взаимодействие с бизнес-сообществом в данной сфере.

"Чтобы достичь целей нацпроектов в сфере экономики, необходимо вовлекать бизнес в решение общих задач. Сегодня на муниципальном уровне эта работа недостаточно хорошо отлажена. Важно обеспечить открытый диалог с предпринимательским сообществом. Мы создаём комфортные условия для развития бизнеса, реализуем программы господдержки. Но именно предприниматели открывают новые производства, создают рабочие места – это и есть основные цели нацпроектов", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.