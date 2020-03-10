В Тамбовской области арестовали фигуранта дела об убийстве школьницы

ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Тамбовской области, подозреваемого в том, что он сбил на машине возвращавшуюся домой с дискотеки 13-летнюю школьницу, после чего, решив, что она мертва, сбросил тело в водоем, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.
По данным следствия, вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве.
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По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель города Котовск. По версии следствия, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино подозреваемый сбил девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду".
"Арестован на 1 месяц 28 суток", - сообщила Кярсна, добавив, что пока фигурант является подозреваемым.
Тело девочки еще не найдено.
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