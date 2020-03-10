В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.

"Суд должен обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника 23 марта 10.00 (12.00 мск). В этот день мы продолжим и мы расскажем о наших решениях по поступившим в суд заявкам по делу", - сообщил судья.