БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. В Словении 31 человек заболел новым коронавирусом, сообщило во вторник правительство.
"До настоящего момента мы зафиксировали 31 случай коронавируса. Было проведено 1643 тестирования. Большинство пациентов заразились за границей. Вторичных случаев, когда заражение произошло в Словении – 14", - сообщил кабмин в Twitter.
Республика Сербская Боснии и Герцеговины, в которой заражены 4 человека, временно отменила занятия в школах, учреждениях среднеспециального и высшего образования в связи с коронавирусом до 30 марта.
Власти Сербии днем из-за коронавируса ограничили въезд из Италии, КНР, Швейцарии, Южной Кореи и Ирана. В стране четверо инфицированных и еще двое членов команды круизного лайнера проходили лечение в Японии. По данным минздрава Северной Македонии, к утру вторника семь человек заболели коронавирусом.
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Штаб гражданской защиты при МВД Хорватии во вторник подтвердил 14 случаев заражения коронавирусом. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов. Албанский минздрав в тот же день сообщил о шести инфицированных в стране. Власти Албании резко ограничили воздушное и морское сообщение с Италией.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.