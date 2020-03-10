В Словении 31 человек заболел новым коронавирусом

"До настоящего момента мы зафиксировали 31 случай коронавируса. Было проведено 1643 тестирования. Большинство пациентов заразились за границей. Вторичных случаев, когда заражение произошло в Словении – 14", - сообщил кабмин в Twitter .

Республика Сербская Боснии и Герцеговины, в которой заражены 4 человека, временно отменила занятия в школах, учреждениях среднеспециального и высшего образования в связи с коронавирусом до 30 марта.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.