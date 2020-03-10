В ряде регионов могут повысить скоростной режим на федеральных трассах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Росавтодор в 2020 - 2021 годах совместно с заинтересованными сторонами рассмотрит возможность повышения разрешенного скоростного режима до 110 километров в час на участках федеральных трасс в семи регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Скоростной режим в 2019 году был повышен с 90 до 110 километров в час на 44 участках федеральных трасс общей протяженностью свыше 121 километра, сообщили РИА Новости ранее в марте в пресс-службе Росавтодора.

"В настоящее время рассматривается возможность увеличения скоростного режима до 110 км/ч на отдельных участках федеральных трасс в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областях, а также в Чеченской Республике и Республике Дагестан, Ставропольском крае", - сообщили в пресс-службе.