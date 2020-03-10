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В ряде регионов могут повысить скоростной режим на федеральных трассах
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РИА Новости

В ряде регионов могут повысить скоростной режим на федеральных трассах

18:14 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили на трассе
Автомобили на трассе
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили на трассе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Росавтодор в 2020 - 2021 годах совместно с заинтересованными сторонами рассмотрит возможность повышения разрешенного скоростного режима до 110 километров в час на участках федеральных трасс в семи регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Скоростной режим в 2019 году был повышен с 90 до 110 километров в час на 44 участках федеральных трасс общей протяженностью свыше 121 километра, сообщили РИА Новости ранее в марте в пресс-службе Росавтодора.
"В настоящее время рассматривается возможность увеличения скоростного режима до 110 км/ч на отдельных участках федеральных трасс в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областях, а также в Чеченской Республике и Республике Дагестан, Ставропольском крае", - сообщили в пресс-службе.
Росавтодор уточняет, что вопрос будет обсуждаться в 2020-2021 годах совместно с заинтересованными сторонами и ведомствами.
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РоссияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Общество
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