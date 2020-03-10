Посольство в Израиле предостерегло россиян из-за коронавируса

"С учетом последних шагов, предпринятых израильской стороной, рекомендуем отслеживать публикации на официальном сайте МИД и минздрава Израиля, с пониманием относиться к их рекомендациям. Отмечаем, что вопросы борьбы с распространением коронавируса являются безусловным приоритетом для любого государства, в том числе для России и Израиля. Выражаем сожаление в связи с тем, что некоторым российским гражданам пришлось менять свои планы. Призываем находящихся в Израиле росграждан следовать рекомендациям израильских властей, направленным на нераспространение этого заболевания", - говорится в заявлении посольства.