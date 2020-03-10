Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины в Пермском крае

ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Председатель Председатель СК РФ проконтролирует расследование дела об избиении экс-полицейским 18-летнего юноши из города Нытвы Пермского края , он попросил отчитаться пермских следователей о проведенной работе, указано на сайте ведомства.

С письмом к руководителю следственного комитета обратилась мать молодого человека. По ее словам, в сентябре 2018 года сотрудник отдела МВД Нытвы в Пермском крае, применив насилие, вынуждал ее приемного сына признаться в преступлении.

Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СК России по Пермскому краю подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что этот же экс-полицейский был осужден за избиение мужчины. В следственном управлении Пермского края РИА Новости пояснили, что отправили ответ в федеральное ведомство, но раскрыть его содержание отказались.