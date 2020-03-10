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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины в Пермском крае
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РИА Новости

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины в Пермском крае

18:08 10.03.2020 (обновлено: 21:29 10.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ проконтролирует расследование дела об избиении экс-полицейским 18-летнего юноши из города Нытвы Пермского края, он попросил отчитаться пермских следователей о проведенной работе, указано на сайте ведомства.
С письмом к руководителю следственного комитета обратилась мать молодого человека. По ее словам, в сентябре 2018 года сотрудник отдела МВД Нытвы в Пермском крае, применив насилие, вынуждал ее приемного сына признаться в преступлении.
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"Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СК России по Пермскому краю подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях", — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что этот же экс-полицейский был осужден за избиение мужчины. В следственном управлении Пермского края РИА Новости пояснили, что отправили ответ в федеральное ведомство, но раскрыть его содержание отказались.
"Сотрудника ранее уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - пояснили агентству в краевой полиции.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПермский крайПроисшествия
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