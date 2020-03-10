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Число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 182 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 182 человек

18:02 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Мужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за полдня выросло на 25, достигнув 182, сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.
Во вторник утром ведомство сообщало о 157 заболевших. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
Согласно последним данным, в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, 182 из них оказались положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране - прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
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