ЦИК и ОП подготовят памятки для участников голосования по поправкам

"Мы несколько часов провели вместе с теми, кто сейчас возглавляет, координирует работу Общественной федеральной палаты, чтобы четко понимать те вещи, в которых мы можем быть полезны во взаимодействии. Мы вместе обязательно подготовим памятки для наблюдателей, для СМИ, которые будут работать на участках", — сказала Памфилова на заседании консультационной площадки при ЦИК.
"Все должны выполнять свою роль, зная, что должны делать члены комиссии, журналисты, какие функции у наблюдателя, какие у представителей СМИ и у представителей правоохранительных органов. Методички, памятки мы вместе с Общественной палатой для всех сделаем — доступные, понятные. <…> (Все. — Прим. ред.) должны знать, в первую очередь, свои права и обязанности, но и взаимодействие наладить, чтобы не было путаницы, не было хаоса и мы не мешали нашим гражданам прийти и голосовать", — пояснила Памфилова.