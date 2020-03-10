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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T19:32+0300
https://ria.ru/20200310/1568397296.html
ЦИК и ОП подготовят памятки для участников голосования по поправкам
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РИА Новости

ЦИК и ОП подготовят памятки для участников голосования по поправкам

17:58 10.03.2020 (обновлено: 19:32 10.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ЦИК совместно с Общественной палатой (ОП) России подготовит памятки для наблюдателей, журналистов и всех, кто в день голосования будет находиться на избирательных участках, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы несколько часов провели вместе с теми, кто сейчас возглавляет, координирует работу Общественной федеральной палаты, чтобы четко понимать те вещи, в которых мы можем быть полезны во взаимодействии. Мы вместе обязательно подготовим памятки для наблюдателей, для СМИ, которые будут работать на участках", — сказала Памфилова на заседании консультационной площадки при ЦИК.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Вчера, 16:53Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП отметили необходимость наблюдения на голосовании по Конституции
Она подчеркнула, что необходимо организовать процесс так, чтобы все его участники понимали свой функционал и могли эффективно взаимодействовать.

"Все должны выполнять свою роль, зная, что должны делать члены комиссии, журналисты, какие функции у наблюдателя, какие у представителей СМИ и у представителей правоохранительных органов. Методички, памятки мы вместе с Общественной палатой для всех сделаем — доступные, понятные. <…> (Все. — Прим. ред.) должны знать, в первую очередь, свои права и обязанности, но и взаимодействие наладить, чтобы не было путаницы, не было хаоса и мы не мешали нашим гражданам прийти и голосовать", — пояснила Памфилова.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что Центризбирком заключит с Общественной палатой соглашение о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции.
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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевЭлла ПамфиловаОбщественная палата РФЦИК РФПолитика
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