ЦИК и ОП подготовят памятки для участников голосования по поправкам

"Все должны выполнять свою роль, зная, что должны делать члены комиссии, журналисты, какие функции у наблюдателя, какие у представителей СМИ и у представителей правоохранительных органов. Методички, памятки мы вместе с Общественной палатой для всех сделаем — доступные, понятные. <…> (Все. — Прим. ред.) должны знать, в первую очередь, свои права и обязанности, но и взаимодействие наладить, чтобы не было путаницы, не было хаоса и мы не мешали нашим гражданам прийти и голосовать", — пояснила Памфилова.