Глава белорусских католиков призвал молиться о защите от коронавируса

МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал верующих молиться богу о защите от распространения нового типа коронавируса, сообщается на официальном портале католической церкви в республике.

"Мир охватила эпидемия коронавируса. Заразная и опасная болезнь проявляется во все большем количестве стран мира, в том числе и в Беларуси. Врачи и санитарные службы делают все возможное, чтобы ее предотвратить и как можно скорее вылечить заболевших. При этом они даже рискуют своей жизнью", - говорится в обращении Кондрусевича на сайте catholic.by.

Он призвал поддержать эти усилия молитвой. "В связи с этим обращаюсь к священникам и верующим с призывом на каждой святой мессе во время молитвы молиться с мыслями о защите нашего народа от этой опасной заразной болезни, а также с мыслями обо всех заболевших, врачах и сотрудниках службы здравоохранения", - подчеркнул Кондрусевич.

Одновременно глава Римско-католической церкви в Белоруссии обратился к верующим с призывом сохранять спокойствие, выполнять распоряжения пастырей, предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм. "Пусть добрый и милосердный бог… сохранит нас от эпидемии коронавируса и одарит благодатью здоровья души и тела", - добавил Кондрусевич.