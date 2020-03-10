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Религия и мировоззрение
2020-03-10T18:17+0300
https://ria.ru/20200310/1568397268.html
Глава белорусских католиков призвал молиться о защите от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/92483/28/924832888_0:208:2142:1413_1036x0_80_0_0_c6e47d895f175161350dca35a3692617.jpg
РИА Новости

Глава белорусских католиков призвал молиться о защите от коронавируса

17:58 10.03.2020 (обновлено: 18:17 10.03.2020)
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© РИА Новости / Андрей АлександровАрхиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
© РИА Новости / Андрей Александров
МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал верующих молиться богу о защите от распространения нового типа коронавируса, сообщается на официальном портале католической церкви в республике.
"Мир охватила эпидемия коронавируса. Заразная и опасная болезнь проявляется во все большем количестве стран мира, в том числе и в Беларуси. Врачи и санитарные службы делают все возможное, чтобы ее предотвратить и как можно скорее вылечить заболевших. При этом они даже рискуют своей жизнью", - говорится в обращении Кондрусевича на сайте catholic.by.
Он призвал поддержать эти усилия молитвой. "В связи с этим обращаюсь к священникам и верующим с призывом на каждой святой мессе во время молитвы молиться с мыслями о защите нашего народа от этой опасной заразной болезни, а также с мыслями обо всех заболевших, врачах и сотрудниках службы здравоохранения", - подчеркнул Кондрусевич.
Одновременно глава Римско-католической церкви в Белоруссии обратился к верующим с призывом сохранять спокойствие, выполнять распоряжения пастырей, предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм. "Пусть добрый и милосердный бог… сохранит нас от эпидемии коронавируса и одарит благодатью здоровья души и тела", - добавил Кондрусевич.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Общее количество зарегистрированных в Белоруссии случаев заболевания COVID-19 достигло девяти, при этом трое из этих пациентов вылечились от коронавирусной инфекции и готовятся к выписке.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеБелоруссия
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