В Москве из-за теплой погоды проснулись клещи

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Клещи проснулись в Клещи проснулись в Москве из-за теплой погоды, в парках начали проводить профилактическую работу, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В этом году климатическая весна пришла раньше срока. Природа пробуждается, и совсем скоро мы будем радоваться зеленой траве, первоцветам, листочкам на деревьях и трелям певчих птиц. Но вместе с ними просыпаются и клещи - переносчики опасных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено законом.

"Специалисты ГПБУ " Мосприрода " Комплекса городского хозяйства проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты и проводят инструктаж для посетителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что не стоит забывать о мерах личной безопасности. Специалисты Мосприроды советуют москвичам на прогулку в парк выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей и надевать головной убор - все в светлых однотонных цветах, отдавать предпочтение высокой обуви, в которую можно заправить штаны, применять репелленты. Также рекомендуют избегать участков леса с густой растительностью, держаться вдали от берез и осин. Кроме того, необходимо осматривать себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей после прогулки.

"Не стоит недооценивать опасность укуса клеща. Паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний, таких как энцефалит, боррелиоз, геморрагическая лихорадка, сыпной тиф и других. Если клещ все же укусил, немедленно обратитесь в ближайший травматологический пункт города Москвы. Там вас осмотрит врач, выяснит обстоятельства укуса и примет решение о необходимости дополнительных лечебных и профилактических мер", - предостерегают в пресс-службе.