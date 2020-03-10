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В Москве из-за теплой погоды проснулись клещи
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РИА Новости

В Москве из-за теплой погоды проснулись клещи

17:57 10.03.2020
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© Depositphotos / Erik_KaritsКлещ
Клещ
© Depositphotos / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Клещи проснулись в Москве из-за теплой погоды, в парках начали проводить профилактическую работу, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В этом году климатическая весна пришла раньше срока. Природа пробуждается, и совсем скоро мы будем радоваться зеленой траве, первоцветам, листочкам на деревьях и трелям певчих птиц. Но вместе с ними просыпаются и клещи - переносчики опасных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено законом.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты и проводят инструктаж для посетителей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что не стоит забывать о мерах личной безопасности. Специалисты Мосприроды советуют москвичам на прогулку в парк выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей и надевать головной убор - все в светлых однотонных цветах, отдавать предпочтение высокой обуви, в которую можно заправить штаны, применять репелленты. Также рекомендуют избегать участков леса с густой растительностью, держаться вдали от берез и осин. Кроме того, необходимо осматривать себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей после прогулки.
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"Не стоит недооценивать опасность укуса клеща. Паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний, таких как энцефалит, боррелиоз, геморрагическая лихорадка, сыпной тиф и других. Если клещ все же укусил, немедленно обратитесь в ближайший травматологический пункт города Москвы. Там вас осмотрит врач, выяснит обстоятельства укуса и примет решение о необходимости дополнительных лечебных и профилактических мер", - предостерегают в пресс-службе.
Аномально теплая погода наблюдается в этом году в столице. Так, январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а в феврале начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составила порядка плюс 10 градусов, и в начале марта температура вновь побила несколько рекордов тепла.
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