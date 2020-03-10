Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 1606 человек

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 200 - до 1606 человек, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Число подтвержденных случаев заболевания поднялось до 1606, что на 194 больше, чем накануне", - передает телеканал.
Ранее сообщалось о 1412 заболевших. Число жертв вируса во Франции составляет 30 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса