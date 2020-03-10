Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T19:18+0300
https://ria.ru/20200310/1568396855.html
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть

17:53 10.03.2020 (обновлено: 19:18 10.03.2020)
23220
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия манипулирует ценами и сбытом сырой нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По мнению сербского специалиста в области энергетики Елицы Путникович, сейчас Москва сталкивается с той же политикой, которую Эр-Рияд вел последние десять лет.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
9 марта, 18:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
"Напомню, Саудовская Аравия и США заключили сделку в попытке с помощью цены на сырую нефть остановить экономический рост России — нефть тогда подешевела почти до 30 долларов за баррель. Потом Саудовская Аравия увидела, что ей не на руку, чтобы страна, которая является ее конкурентом на глобальном рынке сырой нефти, составляла ей слишком большую конкуренцию, — начался переговорный процесс между странами — членами ОПЕК", — рассказала она.
Путникович напомнила, что еще в прошлом году Саудовская Аравия утверждала, что стремится к цене 80 долларов за баррель. Сейчас же она, наоборот, начала удешевлять нефть.

"Очевидно, что речь идет о некоем маневре, о политической, а не экономической истории. Очевидно также, что удешевление нефти связано со снижением спроса, вызванным коронавирусом, и все это Саудовская Аравия использует для оправдания манипуляций с ценами и сбытом сырой нефти", — заключила эксперт.

Директор Центра изучения международной энергетической безопасности при Китайской академии общественных наук Хуан Сяоюн, в свою очередь, выделил три возможных причины снижения цен на энергоносители. На ситуацию, по его мнению, могут влиять эпидемия коронавируса, конфликт интересов Саудовской Аравии и России, а также конкуренция Эр-Рияда и Вашингтона.
"Саудовская Аравия заявила, что инвестирует сто миллиардов долларов в запуск проектов, связанных с разработкой сланцевой нефти и газа. США не только занимают значительную долю рынка в этой области, но и имеют высокие затраты на добычу нефти. Поэтому более низкие цены могут поспособствовать вытеснению Штатов с рынка", — объяснил он.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
9 марта, 18:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Эксперт из специализированной компании Okachi также упрекнул Эр-Рияд за непоследовательную экономическую политику.
"Особое разочарование вызвало поведение Саудовской Аравии, которая до сих пор твердо выступала за снижение объемов добычи нефти, а теперь заявила об увеличении добычи", — заявил он.
Специалист напомнил, что после аналогичного падения нефтяных котировок до 30 долларов за баррель в 2015-2016 годах цены восстановились примерно через год. По его мнению, сейчас они также будут постепенно подниматься до прежних значений.
Аналогичного мнения придерживается доцент экономики университета Миссури в Канзас-Сити Линвуд Тахид.
"(Москва) хотела сохранить цены на прежнем уровне. Саудиты увеличивают производство и обрушивают цены. И это, конечно, означает нефтяную войну с Россией. Соглашение, которого стороны придерживались в течение пары лет, гласило, что они совместно должны ограничивать объемы производства, чтобы поддерживать нефтяные цены. Действия Саудовской Аравии, безусловно, идут вразрез с этими договоренностям", — сказал он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, Москва с большей вероятностью сможет держать сниженные цены на рынке, нежели Эр-Рияд, так как последний более зависим от продажи нефти.
Генеральный директор компании Лукойл Вагит Алекперов на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Вчера, 16:53
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

Срыв сделки ОПЕК+

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении.
Это соглашение действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
В пятницу глава российского Министерства энергетики Александр Новак объявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки. При этом во вторник цены на нефть снова начали расти.
Пункт обмена валют
9 марта, 13:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
170241341226
Обсудить 12
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияМоскваВашингтон (город)СШАЭкономика
Популярные комментарии
Саудиты могут себе позволить играть с ценами на нефть , их экономика сейчас развита не только на энергоносителях . Они вкладывались в развитие страны. У нас же иной путь ...
10 марта, 18:02
Юрий Б
101000145
Наоборот. У России в доходах только 50% нефть, а у саудитов - 80%. У них в бюджете заложена цена 75$, но, правда, у них себестоимость добычи ниже.
10 марта, 18:36
Max Giz
2320003
Рекомендуем
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Генеральный директор компании Лукойл Вагит Алекперов на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Лента новостейМолния