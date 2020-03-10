Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. манипулирует ценами и сбытом сырой нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Саудовская Аравия манипулирует ценами и сбытом сырой нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По мнению сербского специалиста в области энергетики Елицы Путникович, сейчас Москва сталкивается с той же политикой, которую Эр-Рияд вел последние десять лет.

"Напомню, Саудовская Аравия и США заключили сделку в попытке с помощью цены на сырую нефть остановить экономический рост России — нефть тогда подешевела почти до 30 долларов за баррель. Потом Саудовская Аравия увидела, что ей не на руку, чтобы страна, которая является ее конкурентом на глобальном рынке сырой нефти, составляла ей слишком большую конкуренцию, — начался переговорный процесс между странами — членами ОПЕК ", — рассказала она.

Путникович напомнила, что еще в прошлом году Саудовская Аравия утверждала, что стремится к цене 80 долларов за баррель. Сейчас же она, наоборот, начала удешевлять нефть.

"Очевидно, что речь идет о некоем маневре, о политической, а не экономической истории. Очевидно также, что удешевление нефти связано со снижением спроса, вызванным коронавирусом, и все это Саудовская Аравия использует для оправдания манипуляций с ценами и сбытом сырой нефти", — заключила эксперт.

Директор Центра изучения международной энергетической безопасности при Китайской академии общественных наук Хуан Сяоюн, в свою очередь, выделил три возможных причины снижения цен на энергоносители. На ситуацию, по его мнению, могут влиять эпидемия коронавируса, конфликт интересов Саудовской Аравии и России, а также конкуренция Эр-Рияда и Вашингтона

"Саудовская Аравия заявила, что инвестирует сто миллиардов долларов в запуск проектов, связанных с разработкой сланцевой нефти и газа. США не только занимают значительную долю рынка в этой области, но и имеют высокие затраты на добычу нефти. Поэтому более низкие цены могут поспособствовать вытеснению Штатов с рынка", — объяснил он.

Эксперт из специализированной компании Okachi также упрекнул Эр-Рияд за непоследовательную экономическую политику.

"Особое разочарование вызвало поведение Саудовской Аравии, которая до сих пор твердо выступала за снижение объемов добычи нефти, а теперь заявила об увеличении добычи", — заявил он.

Специалист напомнил, что после аналогичного падения нефтяных котировок до 30 долларов за баррель в 2015-2016 годах цены восстановились примерно через год. По его мнению, сейчас они также будут постепенно подниматься до прежних значений.

Аналогичного мнения придерживается доцент экономики университета Миссури в Канзас-Сити Линвуд Тахид.

"(Москва) хотела сохранить цены на прежнем уровне. Саудиты увеличивают производство и обрушивают цены. И это, конечно, означает нефтяную войну с Россией. Соглашение, которого стороны придерживались в течение пары лет, гласило, что они совместно должны ограничивать объемы производства, чтобы поддерживать нефтяные цены. Действия Саудовской Аравии, безусловно, идут вразрез с этими договоренностям", — сказал он в эфире радио Sputnik

По его мнению, Москва с большей вероятностью сможет держать сниженные цены на рынке, нежели Эр-Рияд, так как последний более зависим от продажи нефти.

Срыв сделки ОПЕК+

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении.

Это соглашение действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

В пятницу глава российского Министерства энергетики Александр Новак объявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.