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Число зараженных коронавирусом в Палестине выросло до 28 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Палестине выросло до 28 человек

17:52 10.03.2020 (обновлено: 17:54 10.03.2020)
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 10 мар - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом диагностированы в Палестине, число зараженных увеличилось до 28, заявил представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем палестинскому радио.
Ранее сообщалось о 25 случаях заражения.
Глава Палестины Махмуд Аббас объявил 30-дневный режим чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса. В прошлый четверг министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти.
"Министерство здравоохранения выявило еще три новых заражения коронавирусом в городе Вифлеем, число зараженных выросло до 28. Все случаи заражения зафиксированы в Вифлееме за исключением одного зараженного в городе Тулькарем", - сообщил Мельхем.
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Карта распространения нового коронавируса
"Правительство приняло решение освободить всех матерей и тех, кто болеет хроническими заболеваниями, от ежедневной работы на правительственной службе", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыПалестинаВ мире
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