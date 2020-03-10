Число зараженных коронавирусом в Палестине выросло до 28 человек

"Министерство здравоохранения выявило еще три новых заражения коронавирусом в городе Вифлеем, число зараженных выросло до 28. Все случаи заражения зафиксированы в Вифлееме за исключением одного зараженного в городе Тулькарем", - сообщил Мельхем.