Депутат Исаев прокомментировал предложение Терешковой по поправкам

"В законе предусмотрена процедура о том, что весь этот законопроект, а значит и это положение (поправка – ред.) будет направлено президентом на заключение в Конституционный суд на соответствие конституции. Соответственно, Конституционный суд, когда будет давать заключение в целом по законопроекту, то он выскажется и по этой теме", - заявил он журналистам.