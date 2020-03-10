Депутат Исаев прокомментировал предложение Терешковой по поправкам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поправка к Конституции РФ, разрешающая действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, получит заключение Конституционного суда на соответствие основному закону вместе с заключением на весь законопроект, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Среди одобренных поправок - предложение депутата Валентины Терешковой, позволяющее действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
"В законе предусмотрена процедура о том, что весь этот законопроект, а значит и это положение (поправка – ред.) будет направлено президентом на заключение в Конституционный суд на соответствие конституции. Соответственно, Конституционный суд, когда будет давать заключение в целом по законопроекту, то он выскажется и по этой теме", - заявил он журналистам.