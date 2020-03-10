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Депутат Исаев прокомментировал предложение Терешковой по поправкам
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РИА Новости

Депутат Исаев прокомментировал предложение Терешковой по поправкам

17:51 10.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поправка к Конституции РФ, разрешающая действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, получит заключение Конституционного суда на соответствие основному закону вместе с заключением на весь законопроект, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Среди одобренных поправок - предложение депутата Валентины Терешковой, позволяющее действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
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"В законе предусмотрена процедура о том, что весь этот законопроект, а значит и это положение (поправка – ред.) будет направлено президентом на заключение в Конституционный суд на соответствие конституции. Соответственно, Конституционный суд, когда будет давать заключение в целом по законопроекту, то он выскажется и по этой теме", - заявил он журналистам.
20200436
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Конституция РФВалентина ТерешковаАндрей ИсаевГосдума РФКонституционный суд РФПолитика
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