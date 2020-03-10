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2020-03-10T22:38+0300
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Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты
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РИА Новости

Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты

22:38 10.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после пересчета в ночь со вторника на среду вырастет примерно на 10 процентов и составит 17 226 рублей, сообщили РИА Новости в Biletix.
"Мы отмечаем четкую корреляцию между стоимостью авиабилетов по международным направлениям и курсом российского рубля. Это обусловлено тем, что взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на российском рынке привязанного к курсу ЦБ РФ. Поскольку изменение курса происходит еженедельно в ночь со вторника на среду, 11 марта мы ожидаем соответствующего увеличения средней стоимости авиабилетов по международным направлениям", — пояснили аналитики.
На прошлой неделе средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям у клиентов сервиса составил 15 660 рублей. В среду он может увеличиться на 10 процентов, до 17 226 рублей, отметили эксперты.
Год назад средний чек на авиабилеты туда-обратно за границу был выше — 18 897 рублей. Тогда из-за высокой стоимости нефти авиационное топливо стоило дороже, чем сейчас, напоминают аналитики. Таким образом, даже с учетом предстоящего скачка цен на авиабилеты за рубеж, стоимость перелетов будет ниже, чем в прошлом году.
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