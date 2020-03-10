Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после пересчета в ночь со вторника на среду вырастет примерно на 10 процентов и составит 17 226 рублей, сообщили РИА Новости в Biletix.

"Мы отмечаем четкую корреляцию между стоимостью авиабилетов по международным направлениям и курсом российского рубля. Это обусловлено тем, что взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на российском рынке привязанного к курсу ЦБ РФ. Поскольку изменение курса происходит еженедельно в ночь со вторника на среду, 11 марта мы ожидаем соответствующего увеличения средней стоимости авиабилетов по международным направлениям", — пояснили аналитики.

На прошлой неделе средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям у клиентов сервиса составил 15 660 рублей. В среду он может увеличиться на 10 процентов, до 17 226 рублей, отметили эксперты.