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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T17:48+0300
https://ria.ru/20200310/1568396548.html
США отменили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

США отменили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках

17:48 10.03.2020
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США отменили продажу нефти из своих резервов, учитывая ситуацию на рынках, говорится в заявлении представителя министерства энергетики Джесс Жимански.
"В свете недавних колебаний на мировых рынках нефти министерство энергетики США останавливает ранее объявленную продажу нефти-сырца из стратегического нефтяного резерва (SPR). Продажа была спланирована с целью собрать средства для содержания и усовершенствования объектов резерва. Учитывая нынешние рынки нефти, сейчас не лучшее время для продажи", - заявила Жимански.
В конце февраля министерство объявило о намерении продать в 2020 году нефти из резервов на сумму до 450 миллионов долларов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьМинистерство энергетики СШАСШАЭкономика
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