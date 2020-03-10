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Туризм
2020-03-10T18:13+0300
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"Аэрофлот" опроверг данные о гибели двух котов на рейсе из Нью-Йорка
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РИА Новости

"Аэрофлот" опроверг данные о гибели двух котов на рейсе из Нью-Йорка

18:13 10.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергает информацию о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе из Нью-Йорка в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Источник, знакомый с ситуацией, в конце января сообщил РИА Новости, что два кота погибли на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву. Тогда "Аэрофлот" заявил, что инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", перевозчик приложит все возможные усилия, чтобы виновные грузчики были привлечены к ответственности.
"Расследованием обстоятельств инцидента с якобы имевшей место гибелью двух животных и обморожением третьего, параллельно и независимо занимались несколько структур. Это органы внутренних дел, компания "Шереметьево Хендлинг", в зоне ответственности которой находится событие, кроме того, мы направили ряд запросов и получили официальные ответы от зарубежных компетентных органов", - сказали в пресс-службе.
"Распространённая СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания "Аэрофлот" готова отстаивать позицию в суде", - добавили там.
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ТуризмРоссияАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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