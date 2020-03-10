Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T17:44+0300
https://ria.ru/20200310/1568396195.html
В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156337/21/1563372171_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_1ee603f681da5ae5685fcd96dda74fc2.jpg
РИА Новости

В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

17:44 10.03.2020
1578
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Два новых случая коронавируса подтверждены в Молдавии, из-за риска распространения COVID-19 отменяются занятия в школах и детсадах, сообщила во вторник на брифинге министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну.
"Два новых случая коронавируса подтверждены, оба пациента госпитализированы. Речь идет о взрослых людях, которые недавно вернулись из Италии. С завтрашнего дня будут отменены занятия в школах и детских садах, в том числе и на следующей неделе", - сказала Думбрэвяну.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
По словам министра, один из пациентов вернулся в страну 26 февраля, другой — 1 марта. Думбрэвяну обратилась к гражданам, которые в течение последних двух недель вернулись из Италии, и попросила их самоизолироваться.
"Уже введены определенные ограничения, которые направлены на запрет мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек. Завтра на заседании правительства будет утверждено решение, которое позволит привлечь к уголовной ответственности тех, кто подвергает опасности окружающих", - добавила министр.
Ранее власти Молдавии сообщали об одном зафиксированном случае коронавируса. Из-за этого было решено запретить массовые мероприятия. Кроме того с 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
023220
Обсудить 3
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяМолдавияИталияВ мире
Рекомендуем
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Женщина в маске в центре Милана
В Молдавии ввели оранжевый уровень опасности из-за коронавируса
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Врачи во время операции
В Петербурге провели уникальную операцию на легочных артериях младенца
Женщина в маске в центре Милана
В Британии число заболевших коронавирусом увеличилось до 373 человек
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мужчина в маске
В Эстонии число заболевших коронавирусом выросло до 13 человек
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Женщина в медицинской маске
В Молдавии запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
Мужчина в маске
В Румынии число заболевших коронавирусом выросло до 25 человек
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Лента новостейМолния