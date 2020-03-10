В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

"Два новых случая коронавируса подтверждены, оба пациента госпитализированы. Речь идет о взрослых людях, которые недавно вернулись из Италии. С завтрашнего дня будут отменены занятия в школах и детских садах, в том числе и на следующей неделе", - сказала Думбрэвяну.