В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

"Два новых случая коронавируса подтверждены, оба пациента госпитализированы. Речь идет о взрослых людях, которые недавно вернулись из Италии. С завтрашнего дня будут отменены занятия в школах и детских садах, в том числе и на следующей неделе", - сказала Думбрэвяну.
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По словам министра, один из пациентов вернулся в страну 26 февраля, другой — 1 марта. Думбрэвяну обратилась к гражданам, которые в течение последних двух недель вернулись из Италии, и попросила их самоизолироваться.
"Уже введены определенные ограничения, которые направлены на запрет мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек. Завтра на заседании правительства будет утверждено решение, которое позволит привлечь к уголовной ответственности тех, кто подвергает опасности окружающих", - добавила министр.
Ранее власти Молдавии сообщали об одном зафиксированном случае коронавируса. Из-за этого было решено запретить массовые мероприятия. Кроме того с 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.