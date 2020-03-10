Леонид Агутин проведет в Сочи детский музыкально-образовательный форум

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Второй Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина для детей пройдет с 12 по 22 июня в Сочи, рассказали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" организаторы проекта.

"Форум - это площадка стартапа для детей. Они все приезжают из разных городов, где нет возможности получить интересные знания, где нет доступа к звездным спикерам, где нет их кумиров. На форуме действительно будет много образовательных треков в разных направлениях: актерский, хореографический, фэшн-трек, вокально-инструментальный. Во всех направлениях дети могут себя попробовать. Такого аналога в России пока нет", - рассказала генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.

Она добавила, что дети могут в течение десяти дней посещать любые образовательные направления. "У них есть выбор, абсолютная свобода творчества. Итогом будет отчетный концерт, который пройдет 21 числа. Мы посмотрим, что они за это время придумали под руководством профессионалов", - заключила она.

По мнению идейного вдохновителя форума, певца Леонида Агутина, необходимо сделать так, чтобы детям было интересно учиться и чтобы они воспринимали обучение как игру.

"Лето, море, солнце, под присмотром родителей и взрослых, с хорошими педагогами, с классными программами, с песнями, с танцами, чтобы все было весело, где-то на конкурсной основе, где-то нет, встреча с известными людьми, которых они видели по телевизору, которые с удовольствием, терпеливо будут заниматься с ними, объяснять, учить, и все это должно быть похоже на праздник", - добавил музыкант.

В рамках проекта пройдут вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, высокогорный фэшн-показ на высоте 2,2 тысячи метров, курсы повышения квалификации для педагогов, мастер-классы и многое другое. Завершит событие гала-концерт с участием Агутина и других звезд российской эстрады.