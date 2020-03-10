Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-10T17:44+0300
https://ria.ru/20200310/1568396152.html
Леонид Агутин проведет в Сочи детский музыкально-образовательный форум
https://cdn21.img.ria.ru/images/151959/85/1519598521_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_119bf701462a24bb22d1b3f58962292d.jpg
РИА Новости

Леонид Агутин проведет в Сочи детский музыкально-образовательный форум

17:44 10.03.2020
107
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Второй Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина для детей пройдет с 12 по 22 июня в Сочи, рассказали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" организаторы проекта.
"Форум - это площадка стартапа для детей. Они все приезжают из разных городов, где нет возможности получить интересные знания, где нет доступа к звездным спикерам, где нет их кумиров. На форуме действительно будет много образовательных треков в разных направлениях: актерский, хореографический, фэшн-трек, вокально-инструментальный. Во всех направлениях дети могут себя попробовать. Такого аналога в России пока нет", - рассказала генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.
Она добавила, что дети могут в течение десяти дней посещать любые образовательные направления. "У них есть выбор, абсолютная свобода творчества. Итогом будет отчетный концерт, который пройдет 21 числа. Мы посмотрим, что они за это время придумали под руководством профессионалов", - заключила она.
По мнению идейного вдохновителя форума, певца Леонида Агутина, необходимо сделать так, чтобы детям было интересно учиться и чтобы они воспринимали обучение как игру.
"Лето, море, солнце, под присмотром родителей и взрослых, с хорошими педагогами, с классными программами, с песнями, с танцами, чтобы все было весело, где-то на конкурсной основе, где-то нет, встреча с известными людьми, которых они видели по телевизору, которые с удовольствием, терпеливо будут заниматься с ними, объяснять, учить, и все это должно быть похоже на праздник", - добавил музыкант.
В рамках проекта пройдут вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, высокогорный фэшн-показ на высоте 2,2 тысячи метров, курсы повышения квалификации для педагогов, мастер-классы и многое другое. Завершит событие гала-концерт с участием Агутина и других звезд российской эстрады.
В проекте примут участие, в том числе, участники партнерского проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!". Sputnik и РИА Новости будут следить за успехами своих подопечных на своих информационных ресурсах, выступая информационными партнерами II Музыкального образовательного форума Агутина.
Победительница второго сезона проекта Ты супер! Диана Анкудинова на Новогоднем квартирнике
26 декабря 2019, 20:15
Победительница "Ты супер!" выступит на "Новогоднем квартирнике" НТВ
110000
КультураМузыкаНовости культурыЛеонид АгутинСочи
Рекомендуем
Индийское кино
В России стартует фестиваль индийского кино
Кадр из фильма Черная Вдова
В Сети представили финальный трейлер блокбастера Marvel "Черная вдова"
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Глава белорусских католиков призвал молиться о защите от коронавируса
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед рассмотрит законопроект об изменении Конституции
Производство медицинских масок
В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
Слева направо: участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие
Группа Би-2 перенесла несколько концертов в Европе из-за коронавируса
Вильнюс
Католическая церковь в Литве отказалась от освященной воды
Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи представил новых министров правительства региона
Стенд РЖД на выставке
РЖД могут разместить "пилот" вечных бондов в середине 2020 года
Патриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
Пасхальные службы в Израиле состоятся, уверены в Фонде апостола Андрея
Показ коллекции модного дома Firdaws
Айшат Кадырову наградили за вклад в культуру Чечни
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест полицейских по "делу Голунова"
Константин Котов
Мосгорсуд повторно проверит приговор Константину Котову 26 марта
Проводник пассажирского поезда №3 Пекин - Улан-Батор - Москва в тамбуре вагона во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
РЖД будут общаться с инвесторами в формате видеоконференций
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал участие парламентариев в "нормандском формате"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Лента новостейМолния