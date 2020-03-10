У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус

МУРМАНСК, 10 мар – РИА Новости. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен оказался на карантине из-за возможного заражения инфекцией, вызванной коронавирусом, сообщает издание Aftenposten.
"Министр обороны отменяет посещения и встречи в ближайшее время, поскольку он может быть носителем коронавируса", - сообщает издание со ссылкой на самого министра.
Отмечается, что окончательный диагноз ему пока не поставлен, однако, если он подтвердится, в министерстве примут меры для того, чтобы избежать распространения заболевания.