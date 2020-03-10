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У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус
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РИА Новости

У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус

17:39 10.03.2020
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CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense / Norwegian Minister of Defense Frank Bakke-JensenМинистр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен
CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense / Norwegian Minister of Defense Frank Bakke-Jensen
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 мар – РИА Новости. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен оказался на карантине из-за возможного заражения инфекцией, вызванной коронавирусом, сообщает издание Aftenposten.
"Министр обороны отменяет посещения и встречи в ближайшее время, поскольку он может быть носителем коронавируса", - сообщает издание со ссылкой на самого министра.
Отмечается, что окончательный диагноз ему пока не поставлен, однако, если он подтвердится, в министерстве примут меры для того, чтобы избежать распространения заболевания.
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