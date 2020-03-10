У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус

"Министр обороны отменяет посещения и встречи в ближайшее время, поскольку он может быть носителем коронавируса", - сообщает издание со ссылкой на самого министра.

Отмечается, что окончательный диагноз ему пока не поставлен, однако, если он подтвердится, в министерстве примут меры для того, чтобы избежать распространения заболевания.