Между Россией и Монголией остановят курсирование поездов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Курсирование поездов между РФ и Монголией остановится с 10 марта на фоне коронавируса, сообщила пресс-служба РЖД.
"В соответствии с обращением АО "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД" - железные дороги Монголии), с 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор", - говорится в сообщении.
Сообщается, что приостанавливается курсирование поезда номер 5/6 Улан-Батор - Москва формирования УБЖД, а также поезда номер 305/306 формирования ФПК и УБЖД.
РЖД уточняют, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Отмечается, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.
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