Между Россией и Монголией остановят курсирование поездов

"В соответствии с обращением АО "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД" - железные дороги Монголии), с 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор", - говорится в сообщении.