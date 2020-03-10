Эксперты рассказали о запросе на "новые лица" в Госдуме

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российское общество готово к развитию и обновлению политической системы в стране и ждет появления новых лиц и молодых партий как на политической арене в целом, так и на выборах в Российское общество готово к развитию и обновлению политической системы в стране и ждет появления новых лиц и молодых партий как на политической арене в целом, так и на выборах в Государственную думу в частности, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее депутат Госдумы от " Единой России " Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник. Президент РФ Владимир Путин , в свою очередь, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах. Позже Карелин снял с рассмотрения свою поправку.

"В обществе, помимо запроса на справедливость, созрел очень мощный запрос на обновления. Он проявляется на выборах различного уровня: губернаторских, региональных заксобраний и, естественно, этот запрос необходимо реализовывать и на федеральном уровне, потому что с этим связано и появление новых партий", - считает политолог, глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

По его словам, среди этих новых политических сил партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин , партия "Сильные женщины", которую планирует зарегистрировать певица Валерия, Партия прямой демократии, которую возглавил экс-директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров , и другие проекты, которые активно обсуждаются.

"Мы очевидно их увидим на выборах в новую Госдуму. Это ведь тот самый социальный лифт, который дает возможность избирателям увидеть новых политиков, а новым политикам заявить о себе. Мы увидим новых политиков, мы увидим новых кандидатов и мы увидим новых депутатов, и, я думаю, в целом новую Госдуму", - считает политолог.

Запрос на обновление политической системы отметила и политолог Анна Федорова . "У нас в целом идет процесс обновления, развития политической системы ... Точно могу сказать, что запрос на обновление и на новые лица (в парламенте - ред.) у общества огромный. Но тут уж вопрос - как эти новые лица смогут воспользоваться ситуацией и завоюют ли они доверие избирателей или нет", - заключила Федорова.