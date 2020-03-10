Эксперты рассказали о запросе на "новые лица" в Госдуме

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российское общество готово к развитию и обновлению политической системы в стране и ждет появления новых лиц и молодых партий как на политической арене в целом, так и на выборах в Государственную думу в частности, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах. Позже Карелин снял с рассмотрения свою поправку.
"В обществе, помимо запроса на справедливость, созрел очень мощный запрос на обновления. Он проявляется на выборах различного уровня: губернаторских, региональных заксобраний и, естественно, этот запрос необходимо реализовывать и на федеральном уровне, потому что с этим связано и появление новых партий", - считает политолог, глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.
По его словам, среди этих новых политических сил партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин, партия "Сильные женщины", которую планирует зарегистрировать певица Валерия, Партия прямой демократии, которую возглавил экс-директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров, и другие проекты, которые активно обсуждаются.
"Мы очевидно их увидим на выборах в новую Госдуму. Это ведь тот самый социальный лифт, который дает возможность избирателям увидеть новых политиков, а новым политикам заявить о себе. Мы увидим новых политиков, мы увидим новых кандидатов и мы увидим новых депутатов, и, я думаю, в целом новую Госдуму", - считает политолог.
Запрос на обновление политической системы отметила и политолог Анна Федорова. "У нас в целом идет процесс обновления, развития политической системы ... Точно могу сказать, что запрос на обновление и на новые лица (в парламенте - ред.) у общества огромный. Но тут уж вопрос - как эти новые лица смогут воспользоваться ситуацией и завоюют ли они доверие избирателей или нет", - заключила Федорова.
В свою очередь, Старовойтов добавил, что не стоит "сбрасывать со счетов" и опытных политиков, однако некоторых из них может отпугнуть конституционная поправка о запрете для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом.